مسؤول في حماس: إسرائيل تعطل اتفاق وقف إطلاق النار وتتنصل من التزاماتها
مسؤول في حماس: إسرائيل تعطل اتفاق وقف إطلاق النار وتتنصل من التزاماتها
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل نقلًا عن «أ ف ب»، بأنّ مسؤول في حماس أكد استعداد الحركة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة، وأنّ الاحتلال لا يزال يعطل اتفاق وقف إطلاق النار ويتنصل من التزاماته.
وأضاف مسؤول حركة حماس: «أكدنا للوسطاء ضرورة توافر ضمانات لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق، وتعاملنا بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عرضت في المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، كما أنّ الاحتلال يريد إطلاق سراح محتجزيه دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية، المتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من غزة».