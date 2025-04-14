ضياء رشوان: ترامب أعطى نتنياهو الفرصة الكافية لتحرير المحتجزين.. المهلة أصبحت في نهايتها

ضياء رشوان: ترامب أعطى نتنياهو الفرصة الكافية لتحرير المحتجزين.. المهلة أصبحت في نهايتها

ضياء رشوان: ترامب أعطى نتنياهو الفرصة الكافية لتحرير المحتجزين.. المهلة أصبحت في نهايتها

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تجدد العدوان على غزة أعطى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفرصة الكافية لتحرير المحتجزين وهذه المهلة أصبحت في نهايتها.

مفاوضات بين واشنطن وطهران

وأضاف «رشوان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، :«وبالتالي، لا أظن أن لدى الرئيس ترامب صبر كبير حتى يأتي إلى المنطقة وهي مشتعلة بالحرب، كما أنّ هناك مفاوضات بين واشنطن وطهران وترامب يفعل ما لم يفعله أي رئيس أمريكي سابق».

وتابع: «المفاوضات مع إيران شبه مباشرة، وستستأنف، ويريد أن يأتي إلى المنطقة وقد هدأت، وهو يريد أن يقدم نفسه بهذه الطريقة، رغم أنه اقترح اقتراحات بدت خارج المنطق وغير معقولة، وتحدث بطرق مختلفة فيها الكثير من التهديد خلال المراحل السابقة، لكنه يبحث على ألا تكون هناك حروب، وبالتالي، فأنا أظن أن هذا المناخ ملائم وقد يفضي بالفعل إلى مسار مختلف».

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