غادة طلعت: الصحافة والفن من المهن الصعبة.. والعائد المادي لا يكفي

قالت الفنانة غادة طلعت، إن الصحافة والفن مهنتان تعتمدان في الأساس على الموهبة، موضحة أنه إذا لم يكن الشخص موهوبا وعاشقا للصحافة، فلن يستطيع الاستمرار فيها، لأنها مهنة ممتعة وتحقق مجدا مهنيا عندما ينجح الصحفي، لكنها في الوقت نفسه مهنة شاقة والعائد المادي فيها قليل جدا.

الصحافة مهنة صعبة

أضافت «طلعت»، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «مع خيري»، عبر شاشة «المحور»،: «مهنة الصحافة صعبة لأنك طوال الوقت تظل في حالة عمل مستمر، ليس هناك جزء من اليوم تكون فيه صحفيا والجزء الآخر شخصا عاديا، لأنك عمليا تظل صحفيا 24 ساعة حتى أثناء النوم، دائما مكلف بأن تتابع وتقدم الأخبار للمؤسسة أو الجريدة أو الموقع الذي تعمل به، وهذه مسؤولية كبيرة لكنها ممتعة لمن يحبها».

وتابعت: «أما التمثيل فهو أيضا ليس سهلا على الإطلاق، ممتع جدا في اللحظات التي تؤدي فيها الدور، وكذلك عند تلقي ردود فعل الجمهور بعد النجاح، لكن رحلة البحث عن دور أو فرصة عمل مليئة بالعناء والمشقة، وأنا أخوض هذه الرحلة خطوة بخطوة».

وأشارت الفنانة غادة طلعت، إلى أن انتقالها من مقعد الصحفي الذي يقدم النجوم للجمهور، إلى مقعد الفنانة التي تحتاج دعم زملائها، كان شعورًا مختلفا وصعبا، مضيفة: «أشعر بالمسؤولية، وأصبحت أفكر كثيرًا قبل أي خطوة، وأتجنب القيام بتصرفات هدفها لفت الأنظار لمجرد الظهور، لأنني كصحفية سابقة أفهم جيدًا كيف ينظر الصحفيون لهذه التصرفات، وأدرك نوايا بعض الأشخاص الذين يسعون للترند أو للشهرة المؤقتة، لذلك أشعر بالخجل من مثل هذه الأفعال».