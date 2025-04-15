«التضامن» تتيح الاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة» لشهر أبريل 2025 بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام بالرقم القومي عن موقف صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أبريل 2025، للمواطنين الراغبين في معرفة حالة الصرف سواء كانت «سارية» أو «متوقفة» أو «مُجمّدة».

ويُعد برنامج «تكافل وكرامة» من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة، ويتم صرف المعاش عادة في منتصف كل شهر ميلادي.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

ويمكن الاستعلام عن حالة صرف معاش «تكافل وكرامة» بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، سواء عبر الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2- اختيار «الاستعلام عن نتيجتك» من القائمة العلوية على يسار الصفحة.

3- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة في الخانة المخصصة.

4- الضغط على زر «استعلام».

4- تظهر بعدها صفحة توضح موقفك من الدعم: سواء كان ساريًا، أو مُجمّدًا، أو موقوفًا.

متابعة حالة المعاش

وأشارت وزارة التضامن إلى أنها تعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للمواطنين، خاصة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يُمكّنهم من متابعة حالة المعاش في أي وقت، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التضامن أو التموين.

زيادات في أبريل ومايو

يذكر أن قيمة الدعم ضمن برنامج «تكافل وكرامة» تشهد زيادة استثنائية خلال شهري أبريل ومايو 2025، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة مؤخرًا، للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية على المواطنين.