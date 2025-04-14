وزيرة التضامن: رفع موازنة برنامج تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جرى رفع موازنة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من 41 إلى 54 مليار جنيه، إذ تبدأ 4.7 مليون أسرة صرف دعم شهر إبريل غدا بالزيادة المقدرة بـ25% بشكل دائم.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، وأعضاء اللجنة.

تكافل وكرامة يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج تكافل وكرامة يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج تكافل وكرامة

وأوضحت أن برنامج تكافل وكرامة يتميز بالمرونة، وخلال شهر مايو المقبل يكون مر 10 سنوات على إطلاق البرنامج، وتكون هناك جلسة دولية لعرض تجربة مصر في تكافل وكرامة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء، خاصة أن هذا البرنامج على مدار 10 سنوات غطى 7.7 مليون أسرة، مشددة على أن الحوكمة أساس هذا البرنامج كما أن قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ينظم الحصول على الدعم النقدي.