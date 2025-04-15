إصابة ربة منزل في حريق نشب داخل شقتها بالجيزة

إصابة ربة منزل في حريق نشب داخل شقتها بالجيزة

إصابة ربة منزل في حريق نشب داخل شقتها بالجيزة

أُصيبت ربة منزل بحروق متفرقة في الجسم بعد نشوب حريق في شقتها بسبب اشتعال أنبوبة صغيرة الحجم، ما أدى إلى احتراق الغرفة بالكامل وإصابتها، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم وإصابة ربة منزل.

وعلى الفور انتقل الرائد إسلام عكاشة معاون أول القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب حريق في شقة بدائرة القسم بسبب انفجار أنبوبة صغيرة الحجم، وإصابة «فايزة. م» (70 عاما) ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم واحتراق غرفة بأكملها، وتولت النيابة التحقيق.

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