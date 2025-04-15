محمود الجارحي يكتب.. واحترقت «عزبة الورد» والدخان في كل مكان

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية صباح اليوم الثلاثاء، الهدوء يسود منطقة عزبة الورد بحي الشرابية بمحافظة القاهرة، بينما كانت السنة اللهب تتصاعد من مغلق خشب بالمنطقة، ودقائق معدودة، وامتدت النيران إلى عدد من مغلق الخشب في المنطقة، وتصاعدت السنة اللهب وأصبح الدخان في كل مكان، لحظات وأسرع سكان ورواد المنطقة لمحاولة إخماد النيران، وعدد آخر أبلغ رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، ودقائق معدودة وحضر قرابة 15 سيارة إطفاء وبدأ رجال الإطفاء في الانتشار في محيط الحريق، للسيطرة على السنة اللهب.





بدأ رجال الدفاع المدني في الانتشار في محيط الحريق، وكانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية والنصف صباحا، وحضر محافظ القاهرة، ومدير الأمن، وحاول الدفاع المدني والأهالي السيطرة على السنة اللهب، الذى استمر قرابة 3 ساعات متواصلة، والتهمت النيران محتويات عدد من مخازن الاخشاب الموجودة، وساعدت الاخشاب على سرعة انتشار الحريق، في محيط المكان، وامتدت إلى العقار المجاورة لمخازن الأخشاب، وتمكن القوات من من إخماد السنة اللهب بعد قرابة 180 دقيقة، وبدأ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في اجراء معاينة بصحبة اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة للمباحث، للخسائر والتلفيات، التي لحقت في مخازن الاخشاب، بينما كان عدد كبير من رجال الحماية المدنية يواصل عمليات التبريد.





وعقب الانتهاء من المعاينة وتفقد مكان الحريق، قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من حريق الشرابية، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وحضر فريق من النيابة العامة، وبدأ في تفريغ الكاميرات القريبة من مكان الحريق، واستدعاء أصحاب المخازن المحترقة لمناقشتهم حول ملابسات الواقعة، وبدأت في استجواب ومناقشة عدد من شهود العيان، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، ولاتزال التحقيقات مستمرة.