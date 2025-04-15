«القومي للترجمة» يعلن أماكن منافذ بيع إصداراته في القاهرة والمحافظات

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، أماكن ومنافذ بيع إصداراته في القاهرة والمحافظات، والتي يتاح بها أحدث إصدارات المركز.

منفذ بيع إصدارات المركز القومي للترجمة:

- المنفذ الرئيسي: 1 شارع الجبلاية - داخل دار الأوبرا المصرية

- داخل جامعة القاهرة - مركز خدمة المجتمع، مبنى رقم 2

- أكاديمية الفنون بالهرم

-منافذ بيع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظات.

-منافذ قصور الثقافة بالمحافظات.

مواعيد العمل: من 10 صباحا 5 مساء يوميًا عدا الجمعة والسبت

ويشارك المركز القومي للترجمة بأحدث إصداراته في «معرض الشلاتين للكتاب»، في دورته الثانية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 19 أبريل الحالي، بقصر ثقافة الشلاتين، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

ومن بين أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة: «الكنائس في مصر.. منذ رحلة العائلة المقدسة إلى اليوم»، وهو أول كتاب مصوَّر بالكامل لدور العبادة المسيحية في مصر. يحوي الكتاب، الصادر عن المركز القومي للترجمة، أكثر من 30 ألف صورة ملونة لدور العبادة المسيحية بالديار المصرية، كما يعرض لمجموعة مميزة من اللوحات الجدارية القبطية، ممهدًا بإيراد أحدث البحوث والدراسات العلمية التي غطت نطاقًا جغرافيًّا واسعًا لجميع المواقع القبطية في مصر.