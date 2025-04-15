«مصر جميلة» تواصل اكتشاف المواهب في شلاتين.. ورش فنية وأدبية متنوعة

تواصلت فعاليات برنامج «مصر جميلة» لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية في شلاتين، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية.

أنشطة فنية وثقافية متعددة في فعاليات اليوم الثاني من البرنامج

وشهد قصر ثقافة الشلاتين فعاليات اليوم الثاني من البرنامج بأنشطة فنية وثقافية متعددة، حيث أقيمت ورشة المكرمية بقيادة الفنانة جيهان مبروك التي قدمت شرحا وافيا للمشاركات حول أنواع الخيوط المستخدمة وأماكن بيعها وأفضل الخامات، بالإضافة إلى شرح الغرز الفنية المتنوعة في فن المكرمية.

تعليم أساسيات الرسم وتنفيذ تابلوهات

كما شهدت ورشة الفنون التشكيلية بقيادة الفنانة برلنتي أنور تفاعلا من الأطفال، حيث تم تعليمهم أساسيات الرسم وتنفيذ تابلوهات مستوحاة من طبيعة الجنوب الساحرة، بينما واصلت الورشة الأدبية للدكتور مسعود شومان أعمالها في تنمية مهارات الكتابة الإبداعية لدى المشاركين، إلى جانب تقديم ورش للفنون المسرحية والأداء الحركي وورشة موسيقية للمايسترو عبد الله رجال، لتقديم جرعة فنية متكاملة للأطفال والشباب.

وتتواصل فعاليات البرنامج حتى 17 أبريل الحالي بقصر ثقافة شلاتين وعدد من مدارس المحافظة، مقدمة ورش مجانية في الفنون التشكيلية، والموسيقى، والأداء الحركي، والمسرح، والكتابة الإبداعية.