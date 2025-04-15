حسام حبيب وعارضة الأزياء الأردنية يثيران الجدل بـ«Unfollow».. هل انفصلا؟

حسام حبيب وعارضة الأزياء الأردنية يثيران الجدل بـ«Unfollow».. هل انفصلا؟

حسام حبيب وعارضة الأزياء الأردنية يثيران الجدل بـ«Unfollow».. هل انفصلا؟

كتب: أحمد عبدالرحمن

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنَّ لاحظ المتابعون إلغاء الفنان حسام حبيب وعارضة الأزياء الأردنية سارة متابعة بعضهما البعض على إنستجرام «Unfollow»، وهو ما رجحه البعض بأنَّه مؤشر على انتهاء علاقتهما العاطفية قبل إعلان الخطوبة.

حقيقة انفصال حسام حبيب وسارة الأردنية

وتواصلت «الوطن» مع مصدر مقرب من حسام حبيب، والذي نفى تمامًا صحة هذه الأقاويل، مؤكّدًا أنَّ العلاقة بين الثنائي لا تزال مستمرة، وأن ما حدث على السوشيال ميديا لا يعكس الواقع، مشيرًا إلى أنَّه من المنتظر تحديد موعد الخطوبة قريبًا، في أجواء عائلية بعيدة عن الأضواء.

ألبوم جديد لحسام حبيب

في سياق آخر، يضع حسام حبيب اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، الذي يعود به للساحة الغنائية بعد فترة غياب، ويتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن المتوقع طرح الألبوم خلال موسم الصيف المقبل، ويضم توليفة من الأغاني الرومانسية والكلاسيكية التي يتميز بها حبيب، بالإضافة إلى تجارب موسيقية جديدة في اللون الإيقاعي.

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