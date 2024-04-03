حسام حبيب: استغليت ذهابي لطبيب نفسي و«بِعت له الحكاية»

قال الفنان حسام حبيب، إنه ذهب إلى طبيب نفسي مبكرًا ليصبح لديه وعي بنفسه ومشاكله والقدرة على تغيير أشياء في نفسه وحياته، ولكنه لم يكن محظوظا ولم يستفد بالشكل الكافي من هذه التجربة.

وأضاف «حبيب»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «ذهبت للعديد من الأطباء النفسيين، ولكني دائمًا ما كنت أشعر أني أشد وأكثر ذكاء من طبيبي المعالج».

وتابع: «كنت أشعر وأنا أمام الطبيب النفسي إني ببيع له الحكاية.. مش رايح عشان اتعالج لكن عشان أوصل لأهلي يعاملوني بطريقة معينة أو أشعر بإحساس الضحية».

وأشار إلى أنه من وقت قريب، تحدث إلى طبيب نفسي طلب منه أن يصلي ناصحًا إياه أن يصلي ولو ليس مقتنع بصلاته، وبالفعل بدأ يصلي واستشعر بأداء واجباته ولم يعد يتملكه الخوف من لقاء ربنا، «بقيت عايزه وحابه.. ومسافة الخوف قلت ومساحة التسامح زادت».