وئام مجدي تكشف سبب اختفاء جدتها عن السوشيال ميديا: «تعبانة ومش هنقدر نصور تاني»

كتب: أحمد عبد الرحمن

كشفت الفنانة وئام مجدي، السبب وراء غياب جدتها عن الفيديوهات التي اعتاد الجمهور متابعتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تحظى بتفاعل واسع لما تحمله من طابع عائلي وعفوي.

وئام مجدي تكشف سبب غياب جدتها عن السوشيال ميديا

وقالت وئام مجدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «جدتي تعبانة بقالها فترة كبيرة، وللأسف مش هنعرف نعمل فيديوهات تانية، وأنا زعلانة جدًا على الموضوع ومش هقدر أنزل فيديوهات تانية معاها».

ونفت وئام أن يكون اختفاء جدتها من الفيديوهات له علاقة بالحسد كما ردد البعض، قائلة: «أنا مبحطش في دماغي موضوع الحسد تمامًا، هي ظروف صحية بس، وربنا يشفيها ويقومها بالسلامة».

مشاركة وئام مجدي في فيلم الصفا ثانوية بنات

وفي سياق آخر، تشارك وئام مجدي في فيلم الصفا ثانوية بنات، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، والتى تدور أحداثه حول (هشام أبو طويلة) الذي يكره النساء والجنس الناعم ويرفض التعامل معهن، ولكن تقوده الظروف للعمل بإحدى مدارس البنات، حيث يجد نفسه مجبرًا على تدريب فريق نسائي بالمدرسة للمشاركة في بطولة كرة سلة بهدف الفوز بجائزة كبيرة قد تُنقذ المدرسة من الإفلاس.