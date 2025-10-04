أعربت الفنانة وئام مجدى عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم «الصفا ثانوية بنات»، الذى يُعرض حالياً فى دور العرض، مؤكدة أن الأجواء داخل العمل كانت ممتعة ومليئة بالحماس منذ اللحظة الأولى.

قدّمنا وجبة خفيفة للجمهور وأجواء التصوير كلهاص ضحك وهزار

وقالت «وئام»، لـ«الوطن»: «أجسد شخصية دكتورة إحسان، طبيبة فريق كرة السلة وهى فاشلة، وكانت خطيبة (أوس أوس) وتدور الأحداث فى إطار كوميدى».

وأضافت: «اللى شجعنى على خوض التجربة فى فيلم الصفا ثانوية بنات هو الفنان على ربيع، هو اللى كلمنى وخلانى أتحمس للمشاركة، والكواليس كانت خفيفة ولذيذة جداً، ضحكنا كتير واستمتعت بالتصوير».

وعن فرصة الفيلم فى المنافسة بالموسم السينمائى الحالى، خاصةً مع عرض أكثر من فيلم فى نفس التوقيت، أوضحت: «مفيش حاجة اسمها منافسة، كلنا أصحاب، وفيلم (سيكو سيكو)، باتمنى له النجاح من قلبى، لأن اللى شغالين فيه أصحابى بجد، والنجاح فى النهاية بيجمعنا كلنا».

وأضافت وئام مجدى أن العمل مع فريق «الصفا ثانوية بنات» كان ممتعاً للغاية، مؤكدة أن أجواء التصوير كانت مليئة بالضحك والهزار، وقالت: «قضيت وقتاً ممتعاً مع فريق العمل، والتجربة بالنسبة لى كانت مختلفة وخفيفة على القلب».