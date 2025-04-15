جهاز المنصورة الجديدة يعلن بدء التشغيل التجريبي لخطوط السرفيس داخل المدينة

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية بدء التشغيل التجريبي لخطوط السرفيس الداخلي في المدينة من أجل تسهيل حركة التنقلات داخل الأماكن المتنوعة في المدينة للمواطنين.

بدء تشغيل خطوط السرفيس في المنصورة الجديدة

وأوضح جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم البدء اليوم بالتشغيل التجريبي لخطوط السرفيس الداخلي بالمدينة لعدد 3 خطوط بداية من يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، على النحو الآتي:

الخط الأول :

- ينطلق من جامعة المنصورة الجديدة ويمر علي جهاز المدينة وجنة 1 وجنة 2

- الخط الثاني:

ينطلق من جامعة المنصورة الجديدة ويمر علي جهاز المدينة وعلي طريق 27 حتى الكورنيش

الخط الثالث:

ينطلق من جامعة المنصورة الجديدة ويمر على جهاز المدينة وسكن 1- سكن 2، وسكن 3 وعمارات الطابع الساحلي.

توافد المواطنين على مدينة المنصورة الجديدة

وأضافت أنه يتم التشغيل التجريبي من أجل العمل علي راحة المواطنين والمترددين علي مدينة المنصورة الجديدة خاصة مع اقتراب موسم الصيف وإقبال وتوافد المواطنين علي الشواطئ في مدينة المنصورة الجديدة، والتي جذبت انتباه المواطنين علي مدار العام الماضي، وشهدت إقبال كبير من المواطنين من مختلف المحافظات ومنهم كفر الشيخ ودمياط والدقهلية