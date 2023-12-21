افتتاح المرحلة الثانية من مدينة المنصورة الجديدة في 2024.. اعرف التفاصيل

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة، في محافظة الدقهلية، افتتاح المرحلة الثانية من المدينة في عام 2024 على مساحة 1800 فدان، إذ يجري بناء المدينة على 4 مراحل، انتهت الأولى على مساحة 2063 فدانًا، من 7200 فدان إجمالي مساحة المدينة، وتم افتتاحها العام الماضي على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضم حوالي 120 ألف وحدة سكنية، و1149 فيلا.

افتتاح المرحلة الثانية من مدينة المنصورة الجديدة عام 2024

وبحسب الصفحة الرسمية لجهاز «المنصورة الجديدة»، تعد المدينة واحدة من المدن المستدامة التي جسدت رؤية مصر في إطلاق مبادرة المدن المستدامة العالمية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي تمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع السكان في مسكن مناسب لجميع طبقات المجتمع، كما أنها مدينة حيوية بالأنشطة، وتحقق النمو الاقتصادي المستدام ومنخفض الانبعاثات، وتعمل على تحسين كفاءة الطاقة والتشجيع على التحول الرقمي، ولديها القدرة علي التكيف مع المتغيرات المناخية، وتوفر الشواطئ المفتوحة لكل الأسر المصرية.

الوحدات المتاحة في المنصورة الجديدة لكافة الشعب

وقال ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الغالبية العظمى حوالي 75% من الوحدات المتاحة في المنصورة الجديدة لكافة طبقات الشعب، وهذا من عناصر الاستدامة، وتم إنشاء 3 مدارس داخل المدينة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومناهج مطورة تؤهل الطالب لمواكبة العصر الحديث، بالإضافة إلى وجود جامعة المنصورة الجديدة، وتم إنشاء 19 عمارة مخصصة للطلاب للتعليم العالمي وسيتم الانتهاء من إنشاء بنكي الأهلي ومصر، والمنصورة الجديدة مقسمة إلى 4 مناطق يفصل بين كل منطقة ومنطقة أسواق تجارية.

وتابع «كحلة» أن مدينة المنصورة الجديدة تتربع على عرش المدن الساحلية لأنها تطل مباشرة عدو البحر الأبيض المتوسط، وتم تصميم كورنيش بصورة عصرية وذكية تليق بالمدينة الذكية يبلغ طوله 15 كيلو كمرحلة أولى والإجمالي 4200 كيلو وبلغت تكلفة إنشائه في الأولى 600 مليون جنيه وتوفير كافة سبل الرفاهية والراحة في الكورنيش للمواطنين.