وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح فعاليات معرض ديارنا زهور الربيع

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات معرض ديارنا زهور الربيع، صباح اليوم، والذي يقام بالتزامن مع النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع الذي تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الفاو بمشاركة بعض الدول العربية.

وحضر الافتتاح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومريم الجمال عضو اللجنة التنفيذية في بنك الإسكندرية، وفريدة القطان رئيس المسؤولية الاجتماعية وخلق قيم مشتركة، وممثلي البعثات الدبلوماسية في مصر.

معلومات عن معرض ديارنا زهور الربيع

ويقام معرض ديارنا زهور الربيع تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» في المتحف الزراعي بالدقي بالشراكة مع بنك الإسكندرية تحت مبادرته الرائدة «إبداع من مصر» لدعم الحرف، ويستمر حتي 12 مايو المقبل، ويقام على مساحة 2000 متر مربع، ويضم عدد 60 جناحاً من حرف الأسر المنتجة المتنوعة، كما يضم ولأول مرة عدد 2 جناح خاص بالبعثات الدبلوماسية بجمهورية مصر العربية.

محافظة أسيوط ضيف شرف المعرض

وتحل محافظة أسيوط ضيف شرف المعرض هذا العام، وتعرض أبرز المنتجات التي تتميز بها المحافظة خلال فعاليات المعرض، كما يقدم الهلال الأحمر المصري الخدمات الإغاثية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والوزراء على تفقد أروقة المعرض، ولقاء العارضين والإطلاع على المعروضات المقدمة داخل المعرض، مشيدين بجودة المنتجات المعروضة والتي تمثل الحرف اليدوية التراثية المصرية.