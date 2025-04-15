النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامي لموازنة الدولة

النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامي لموازنة الدولة

النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامي لموازنة الدولة

وافق مجلس النواب نهائيًّا، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023 / 2024.

الحساب الختامي لموازنة الدولة

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد تلقى طلبًا مُزكّى من أكثر من 30 نائبًا، يطالبون فيه بغلق باب المناقشة، وهو ما عرضه رئيس المجلس على القاعة العامة للمجلس.

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