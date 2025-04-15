من جورجينا إلى أنجلينا وسيلينا.. اللغة العربية تزين أجساد نجوم ومشاهير هوليوود

شاركت جورجينا رودريجيز، شريكة نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، متابعيها عبر خاصية «الاستوري» عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، صورة استعرضت فيها خاتمها الماسي الفاخر وساعة مرصعة بالألماس، ووشم باللغة العربية رسمته أسفل معصم يدها اليسرى، وجاء فيه «وابعد عنا الشر آمين»، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُستخدم فيها الوشوم العربية من قِبل النجوم والمشاهير، قبل جورجينا رودريجيز؛ شاع استخدام الوشم باللغة العربية بين مشاهير ونجوم هوليوود ولاعبي الكرة بحسب موقع «scoopempire»، بينهم النجمة الهوليوودية أنجلينا جولي، التي تتصدر قائمة المشاهير الذين اختاروا اللغة العربية للتعبير عن قناعاتهم ورغباتهم، إذ تحمل على ذراعها وشمًا بكلمة «العزيمة» التي تجسد شخصيتها القوية وقدرتها على تخطي الصعاب والوصول إلى قمة النجاح في هوليوود؛ ويُضاف إلى ذلك علاقتها الوطيدة بالعالم العربي من خلال زياراتها المتكررة للمخيمات والملاجئ، ما يعكس اهتمامها بالقضايا الإنسانية في المنطقة.

تحمل النجمة زوي سالدانا وشمًا باللغة العربية يزين قدمها اليمنى، ويتألف من ثلاث كلمات، حيث كُتبت الكلمتان الأولى والثالثة باللغة العربية وهما «أريد» و«أسألها»، بينما كُتبت الكلمة الثانية بالحروف اللاتينية وهي «يو».

تحمل النجمة سيلينا جوميز وشمًا آخر باللغة العربية، إذ اختارت أن تُنقش على ظهرها عبارة «أحب نفسك أولًا»، وكأنها بذلك تقدم نصيحة ذاتية ولمحبيها على حد سواء، مؤكدة أهمية تقدير الذات في رحلة الحياة.

أما الممثلة زوي كرافيتز اختارت نقش وشم باللغة العربية على ظهرها يحمل عبارة «دع الحب القاعدة»، وهي جملة تحمل معنى عميقًا يدعو إلى جعل الحب هو الأساس والمرتكز في التعاملات والعلاقات الإنسانية، وكأنه دعوة لجعل الحب هو القانون الذي يحكم تصرفاتنا.

وفضلت المغنية الأمريكية الشهيرة ريهانا نقش وشم باللغة العربية على جسدها يحمل عبارة «الحرية»، ويُعزى هذا الاختيار إلى إعجابها الشديد بالشكل الجمالي لكتابة كلمة «حرية» باللغة العربية.

الوشم على جسد نجوم كرة القدم

لم يقتصر شغف المشاهير باللغة العربية على نجوم هوليوود فحسب، بل امتد ليشمل أيضًا بعض نجوم كرة القدم الذين اختاروا تزيين أجسادهم بوشوم تحمل كلمات وعبارات عربية، ويأتي في مقدمة هؤلاء النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي نقش اسمه باللغة العربية بشكل بارز على ذراعه، كما قام اللاعب البرتغالي سيماو سابروسا بوشم اسم زوجته وابنه باللغة العربية على ذراعيه كلتيهما، معبرًا بذلك عن مدى ارتباطه وحبه لعائلته.

أما اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس، فقد اختار وشمًا باللغة العربية يحمل عبارة تبدو غير مفهومة للوهلة الأولى وهي «شيء لك.. الحياة في بلدي»، وعندما سُئل عن معنى هذا الوشم الغريب على ذراعه، اكتفى بالإشارة إلى أنها أمور شخصية تتعلق بعائلته، مفضلًا عدم الكشف عن معناها للعامة، مما أثار فضول ودهشة الكثيرين حول الدلالة الحقيقية لهذه الكلمات بالنسبة له.