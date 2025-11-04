ماكرون يغرد باللغة العربية: نعم لإقامة دولة فلسطينية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن موقف باريس من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واضح، ويتلخص في 3 نقاط فقط، وهي نعم للسلام، ولأمن إسرائيل، ولدولة فلسطينية لكن من دون حركة حماس.

وأضاف ماكرون في تغريدة باللغة العربية عبر منصة «إكس»، أن إنهاء حرب غزة يتطلب الإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف دائم لإطلاق النار في غزة، واستئناف المساعدات الإنسانية، والبحث عن حل سياسي على أساس دولتين، وأن الطريق الوحيد الممكن هو الطريق السياسي.

ماكرون: باريس تبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام

وأكد الرئيس الفرنسي دفاعه الكامل عن الحق المشروع للفلسطينيين في دولة مستقلة وفي السلام، كما أكد أنه يدافع عن حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمان.

كما طالب بمؤتمر الدولتين خلال شهر يونيو المقبل وأن يكون نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدًا أن فرنسا تبذل قصارى جهدها مع شركائها لتحقيق هذا الهدف من أجل السلام.

وأضاف: «لكي ننجح، لا يجب أن نتوقف عن بذل أي جهد، يجب أن لا نرضخ للحلول السريعة أو الاستفزاز، لا ندع المعلومات الكاذبة والتلاعب تنتشر، وقبل كل شيء، فلنبقَ موحدين».