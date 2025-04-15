انطلاق النسخة الثامنة من المؤتمر العلمي للملكية الفكرية وتغير المناخ 26 أبريل

ينظِّم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، المؤتمر العلمي الثامن تحت عنوان «الملكية الفكرية وتغير المناخ: الفرص والتحديات»، يوم السبت 26 أبريل الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتور ياسر جادالله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

تغيّر المناخ وظهور أنماط تكنولوجية مختلفة

أكد الدكتور ياسر جادالله، رئيس المؤتمر، في تصريحات صحفية، أن المؤتمر يتناول عدة محاور، منها تغيّر المناخ وظهور أنماط تكنولوجية مختلفة، والتحديات التي تواجه تشريعات الملكية الفكرية في ضوء أزمة تغيّر المناخ، بالإضافة إلى دور تغيّر المناخ في التوجّه نحو الاقتصاد الأخضر، وتأثير تغيّر المناخ على أنماط التصميمات الصناعية.

الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية

أوضح جادالله أن المؤتمر يأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، مشيرًا إلى حضور عدد كبير من رجال القضاء والقانون، والشخصيات العامة، والإعلاميين، وينعقد المؤتمر في مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.