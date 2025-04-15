«نداء مصر»: جولة الرئيس الخليجية تؤكد على مساعي مصر لتعزيز التضامن العربي تجاه فلسطين

أشاد حزب نداء مصر بجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قطر والكويت، مؤكدا أن الجولة الخليجية تأتي في إطار المساعي المصرية لتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، ولاسيما ما يحدث على الأراضي الفلسطينية.

أهمية التنسيق المصري مع الأشقاء العرب

وقال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، في بيان اليوم، إنّ التنسيق المصري مع الأشقاء العرب في تلك اللحظات الحرجة التي تمر بها دول المنطقة تستدعي تضافر الجهود ومزيد من التنسيق ووحدة الصف العربي، وهو ما يسعى الرئيس السيسي إلى تحقيقه على الدوام، سبيلا لوضع حلول قاطعة لحل الأزمات الراهنة، وخاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق الهدنة وإحلال السلامة في المنطقة.

كما أكد أن زيارة الرئيس إلى قطر كانت خير رد على المزاعم الإسرائيلية تجاة علاقة البلدين وجهودهم في وقف الحرب على غزة، بما يعكس متانة العلاقات ويعزز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.

علاقات قوية ومتينة مع دول الخليج

وأشار رئيس حزب نداء مصر، إلى أن مصر تربتط بعلاقات قوية ومتينة مع الكويت وقطر، والقيادة السياسية المصرية حريصة على التشاور مع دول الخليج، وإقامة علاقات سياسية واقتصادية قويا جدا.

ولفت إلى أن حزمة الاستثمارات القطرية التي أعلن عنها بقيمة 7.5 مليار دولار يجري تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وتؤكد الثقة الدولية في المناخ الاستثماري بمصر وكذلك بما تتمتع به من بيئة خصبة للاستثمار وما يميزها من أمن واستقرار، واعتبار مصر قبلة آمنة وجاذبة للاستثمارات العربية والدولية، عبر سياسات إصلاحية واقعية، وبنية تحتية متطورة، ومناخ تشريعي مرن يدعم القطاع الخاص ويشجع الشراكات الاقتصادية متكافئة المصالح، وهو ما يعكس التدفقات الاستثمارية القادمة إلى مصر بفضل تلك الإصلاحات.