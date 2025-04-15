وزير التعليم يبحث إطلاق مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لشركة جوجل في مصر

وزير التعليم يبحث إطلاق مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لشركة جوجل في مصر

وزير التعليم يبحث إطلاق مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لشركة جوجل في مصر

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مازن عبدالله، رئيس قسم التعليم بشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية المنعقد في الرياض.

إطلاق مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لشركة جوجل في مصر

وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إطلاق مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لشركة جوجل في مصر.

واستعرض الوزير تجربة مصر الرائدة في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي جرى عرضها في العديد من الدول، ومن بينها ألمانيا واليابان وإيطاليا،بهدف تخريج طلاب تتواكب قدراتهم مع التطورات المتلاحقة في سوق العمل ، فضلا عن إلحاق خريجي تلك المدارس بكبري الشركات العالمية.

وأكد عبد اللطيف حرص الوزارة على التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية بهدف إعداد طلاب مؤهلين للمنافسة في سوق العمل في مختلف التخصصات.

كما جرى بحث تعزيز التعاون في إطلاق منصات تعليمية بالتعاون بين الجانبين، وذلك في إطار جهود الوزارة لدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي فى التعليم.

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