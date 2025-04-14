«التعليم» تكشف عن 10 فروق بين نظامي الثانوية العامة القديم والجديد 2025

حددت وزارة التربية والتعليم الفروق بين امتحانات النظامين القديم والجديد للثانوية 2025، بعد إعلان تفاصيل نظام البكالوريا والذي سيتم تطبيقة خلال السنوات المقبلة، وجاءت الفروق كالتالي:

10 فروق بامتحانات النظامين القديم والجديد للثانوية 2025

نظام الثانوية العامة القديم

سنة واحدة الصف الثالث الثانوي.

11 مادة إجمالي مواد الصفين الثاني والثالث .

5 مواد الصف الثالث الثانوي ذات السنة الواحدة حاليا.

فرصة واحدة بالدور الأول ثم امتحان دور ثان بنصف الدرجة.

مسار إجباري لا يمكن تغييره .

تعتمد علي السنة النهائية في حساب مجموع دخول الجامعة.

مجموع الطالب 320.

التربية الدينية غير مضافة للمجموع .

التشعيب: 3 شعب علمي «علوم ورياضة» أدبي.

اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع

نظام الثانوية الجديد «البكالوريا»