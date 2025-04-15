ارتباك شديد في الحرارة يؤثر على المحاصيل.. و«مناخ الزراعة» يوجه بالرش بالعاجل

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، عن أهم مظاهر الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن البلاد تشهد استقرار في الأحوال الجوية بصفة عامة، ويسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارًا بارد إلى مائل للبرودة ليلاً، مع استمرار برودة الحرارة ليلاً حتى ليلة الأحد القادم وتكون الحرارة الدنيا حول 10 إلى 12 درجة مئوية، مع ارتفاع تدريجي في درجات حرارة النهار لتصل إلى ذروتها بداية من الاثنين المقبل لتكون حول 38 إلى 41 درجة مئوية، وانعدام فرصة تساقط الامطار، كما تنشط الرياح في صورة هبات عاصفة على مناطق متفرقة خاصة على الوجه البحري بالتبادل مع مناطق الصعيد وباقي الجمهورية.

وفيما يتعلق بأهم مظهر مناخي خلال هذه الأيام فهو زيادة وتيرة التذبذبات الحرارية وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار وهو ما يؤدي للارتباك الامتصاص وظهور نقص العناصر وزيادة الآفات والأمراض، موجهًا بعدم تأخير حصاد القمح، أما الزراعات المتأخرة فيراعى أن يكون موعد الريات الأخيرة بعيدا عن فترات حدوث نشاط للرياح، أما الزراعة المتأخرة فهي في حاجة ماسة لحمايتها من الندوة المتأخرة وتكثيف إضافة مركبات البوتاسيوم.

أشار في بيان، إلى أن الزيتون في مرحلة التزهير والتحضير للعقد ومن المتوقع زيادة الأزهار المذكرة وما زالت موجات النمو الخضري لم تتوقف منذ دورة نمو الخريف لذا فيجب عدم زيادة التسميد الأزوتي بأي حال من الأحوال والتعامل بمركبات الكالسيوم بورون أو البورون المولبيديوم قبل تفتح الازهار مع اقتصار مصدر الازوت على نترات الكالسيوم أو سلفات النشادر .

وفيما يتعلق بالمانجو فهو في أكثر فترات الموسم حساسية لاي تغير في المناخ ويجب المتابعة الدقيقة للأشجار من حيث ظهور أي أعراض للبياض الدقيقي على الشماريخ أو لفحة الازهار مع أعتبار أن استقرار سريان العصارة هو الشغل الشاغل لانه سيؤمن امداد الأشجار بمركبات تكوين هرمونات الاخصاب والعقد.

أما العنب فسوف يحدث عدم انتظام للتحجيم في الأصناف المبكرة ويجب مراعاة ذلك بعدم زيادة الرش بمنظمات النمو مع مراعاة الاهتمام بمركبات البوتاسيوم فوسفيت بالتبادل مع الكالسيوم فوسفيت.

وعن الزراعات تحت الانفاق البلاستيكية (الطماطم والباذنجان والكنتالوب والبطيخ) من التي تم كشف أغطية البلاستيك عنها فسوف يبدأ النمو الخضري في الزيادة مع "هياج العرش" على حساب التزهير والعقد والتحجيم وزيادة معدلات التنفيل ليكون الري لمدد قصيرة من 30 إلى 45 دقيقة (بالتنقيط) وعدم زيادة المياه حتي لا يحدث أعفان جذور ويقتصر التسميد على عالي فسفور بالتبادل مع نترات الكالسيوم.