مزارعون: موسم المانجو في مصر 2024 مبشر.. وزيادة المحصول بنسبة 100%

تشهد مزارع المحافظات المختلفة استعدادات لموسم المانجو في مصر 2024، الذي يبدأ خلال أيام قليلة مع نهاية شهر يونيو الجاري، وبدء موسم البشائر في شهر يوليو المقبل.

موسم المانجو في مصر 2024

وقال إبراهيم صالح أحد مزارعي المانجو في محافظة الإسماعيلية، إن موسم المانجو في مصر 2024 مبشر بشكل كبير، مشيرًا إلى أنّ المحصول يشهد زيادة بنسبة تصل إلى 100% عن محصول العام الماضي.

وأضاف «صالح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ موسم المانجو في مصر 2024 لم يتأثر بالعوامل الجوية، كما حدث في العام الماضي وهبوب رياح وعواصف قوية في نهاية شهر أبريل، عصفت بأكثر من نصف المحصول، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المانجو العام الماضي.

توقعات بانخفاض الأسعار بموسم المانجو في مصر 2024

وقال مؤمن فرج أحد تجار المانجو في محافظة الإسماعيلية، إن موسم المانجو في مصر قد يشهد انخفاضًا في الأسعار مع زيادة نسبة المحصول عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية تعتبر المحافظة الأبرز في إنتاج المانجو.

وأضاف أن أشجار المانجو هذا العام تنتج نسبة أكبر من إنتاج العلم الماضي بنسب تصل إلى 100%، وتزيد في بعض المناطق التي نالت رعاية منذ نهاية موسم المانجو 2023، مشيرًا إلى أنّ الأنواع الجديدة التي تم إدخالها على أشجار الإسماعيلية، هي صاحبة الإنتاج الأكبر هذا العام.

وتتميز الإسماعيلية بإنتاج أصناف محلية، كالسكري الأبيض والسكري الممتاز والعويس وفص العويس والصديقة والزبدة، إلى جانب أنواع جديدة كالنعومي والكيت والكنت والكريمسون والهايدي.