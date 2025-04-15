توجيهات من «التعليم» حول تقييمات الدبلومات الفنية لمنهجية الجدارات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية، وذلك رداً علي الاستفسارات التي وردت إلينا بشأن موقف الطلاب الذين ليس لهم برنامج علاجي بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وذلك خلال الفترة المحددة للبرنامج العلاجي.

صفوف النقل بالمدارس الفنية

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّه بالنسبة لصفوف النقل بالمدارس الفنية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل يتمّ الالتزام بالآتي:

1- إعداد وتنفيذ محاضرات دراسية في الجدارات الأساسية المواد الثقافية وفقاً لما يتم دراسته في كل نوعية.

2- توزيع الطلاب على الأقسام الفنية داخل كل مدرسة للمشاركة في العمليات المهارية الخاصة بتصنيع منتجات تلك الأقسام لصالح مشروع رأس المال الدائم، وذلك لرفع وتنمية النواحي المهارية والتدريبية للطلاب وتأهيلهم وتحفيزهم في ريادة الأعمال للبدء في مشروعات صغيرة خاصة بهم.

تنفيذ محاكاة للتقييم النهائي

أما بالنسبة لطلاب الدبلومات بالمدارس الفنية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل يتم الآتي:

1- إعداد وتنفيذ محاضرات دراسية في الجدارات الأساسية المواد الثقافية وفقاً لما يتم دراسته في كل نوعية.

2- تنفيذ محاكاة لمهمة التقييم النهائي (التقييم المعرفي - التقييم المهاري) لتدريب وتأهيل الطلاب على كيفية أداء تلك التقييمات وما يجب مراعاته من اشتراطات مطلوبة عند التنفيذ، مع ضرورة مراعاة أن تكون تلك المهمات متضمنة الجدارات التي قام الطلاب بأداء الجانب المهاري لها خلال أعوام الدراسة الثلاث وليس خلال الصف الثالث فقط.

3- ضرورة التزام جميع الطلاب بالحضور وعدم الغياب خلال تلك الفترة إذ أنها أيام دراسة فعلية وتندرج ضمن نسب الحضور المقررة خلال العام الدراسي.