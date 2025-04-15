عمرو يوسف ينتهي من تصوير درويش استعدادا لطرحه في السينمات يوليو 2025

انتهى المخرج وليد الحلفاوي، من تصوير فيلم درويش، وذلك استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي بحلول يوليو المقبل، وهو من تأليف وسام صبري، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، محمد شاهين، وخالد كمال.



وتدور أحداث فيلم درويش في فترة الأربعينات من القرن الماضي حول رجل محتال ذي شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب، وبينما يخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، درويش ليس بطلاً تقليديًا، وهذا ما يمنح قصته طابعها الخاص ويجعلها مثيرة للاهتمام، ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما ابتداءً من 17 يوليو 2025 في جميع أنحاء العالم العربي.

عمرو يوسف يستعد لـ شقو 2

وعلى الجانب الآخر، بعد حالة النجاح التي حققها فيلم شقو العام الماضي يستعد عمرو يوسف وصناع الفيلم العمل على جزء ثان من الفيلم، حيث كشف في تصريحات إعلامية سابقة، إن الفيلم في مرحلة الكتابة، موضحا: «نحن الآن في مرحلة الكتابة ولكن لن يخرج الفيلم للتنفيذ حتى يكون على نفس مستوى الجزء الأول أو حتى أفضل منه».



يذكر أن الجزء الثاني من شقو سيكون التعاون الثالث بين عمرو يوسف والكاتب وسام صبري بعد تعاونهما الأول في الجزء الأول من شقو، ومن بعده فيلم درويش.



فيلم شقو من إخراج كريم السبكي، وبطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، ودينا الشربيني بجانب عمرو يوسف، وحقق الفيلم إيرادات وصلت لـ 80 مليون جنيه في دور العرض السينمائي وقت عرضه.