محافظ كفر الشيخ يطلق موسم حصاد القمح من البرلس: «فرحة الفلاح.. هي حصادنا الحقيقي»

أطلق اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء موسم حصاد القمح للعام الزراعي 2025 من إحدى الحقول بمركز البرلس، وسط فرحة المزارعين الذين استقبلوا المحافظ بالزغاريد من الحقول، تعبيرًا عن سعادتهم للاهتمام المتواصل من الدولة بطلباتهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب، حاتم صبري، مدير عام المراقبة العامة للتعاونيات، والدكتور رمضان أبو جاموس، مدير إدارة بلطيم الزراعية، وعدد من القيادات التنفيذية.

235 ألف و519 فداناً المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام

وأوضح المحافظ، خلال تفقده أعمال الحصاد، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 235 ألف و519 فداناً، بزيادة تُقدر بـ32 ألف فدان عن العام الماضي، من إجمالي 552 ألف و260 فدان هي المساحة الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، يمثل القمح نسبة 42.6% من المساحة المنزرعة بالمحافظة، وهو ما يعكس الجهد المبذول لتحسين إنتاجية الأرض، ودعم المزارعين، وتعزيز الرقعة المنزرعة بمحصول استراتيجي يمثل الأمن الغذائي لمصر.

وأشار إلى أنّ موسم الحصاد سيستمر حتى 20 مايو المقبل، على أنّ يمتد حتى الأول من يونيو القادم للزراعات المتأخرة، مع تكثيف المتابعة الميدانية، وتوفير كل التسهيلات اللازمة للمزارعين.

تحسين الخدمات الزراعية

وشدّد على أنّ محافظة كفر الشيخ لا تدخر جهدًا في تحسين الخدمات الزراعية، ورفع كفاءة البنية التحتية في القرى تحقيقًا للتنمية الشاملة التي تبدأ من دعم الفلاح في أرضه، مشيدًا بما يبذله المزارعون من جهد طوال العام لتوفير الغذاء من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية المتنوعة، مؤكدا أنّ دعم الفلاحين أولوية ورسالة وطنية، سواء من خلال توفير التقاوي والأسمدة الجيدة أو تبني سياسات تسويقية مناسبة، إلى جانب التيسير عليهم في توريد المحصول واستلام مستحقاتهم المالية في أسرع وقت.

وفي ختام جولته، توجه المحافظ، بالشكر إلى جموع المزارعين على دورهم الوطني والإنساني في خدمة وطنهم، قائلًا: «أنتم الأمل.. وأنتم الحصن الحقيقي لأمن مصر الغذائي.. وسنظل داعمين لكم بكل ما نملك من إمكانيات».