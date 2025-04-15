بعد نجاح «في شرع مين».. بسمة بوسيل: «الأغنية رحلة عاطفية في قلوب المستمعين»

كتب: أحمد عبد الرحمن

حققت الفنانة المغربية بسمة بوسيل نجاحًا لافتًا بأحدث أعمالها الغنائية «في شرع مين»، التي أطلقتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت الأغنية احتفاءً خاصًا من جمهورها، وتفاعل المتابعون بشكل واسع معها، معبرين عن إعجابهم بصوت بسمة الذي يمزج بين الإحساس والمشاعر.

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل «في شرع مين»



وقالت بسمة بوسيل في بيان لها: «إن أغنية "في شرع مين" ليست مجرد أغنية، بل رحلة عاطفية، تعكس عن طريق الغناء تحويل الكلمات إلى مشاعر حية تنبض من خلال أنغامها، وتعكس كلمات الأغنية الصراع الداخلي والتحديات العاطفية، وكانت بمثابة رسالة عاطفية وصلت إلى قلوب المستمعين مباشرة، ومن أقصر طريق».

نجاحات بسمة بوسيل الأخيرة



وتأتي هذه الأغنية بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها بسمة بوسيل في مسيرتها الغنائية، حيث عكست من خلال أغانيها القدرة على التعبير عن المشاعر بطرق مؤثرة، وهو ما جعل جمهورها يشيد بها ويتغنّى بصوتها.