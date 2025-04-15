رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل لجنة الاعتماد لتقييم كلية التمريض

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للوقوف على مدى استيفاء معايير الاعتماد الـ12 التي حددتها الهيئة، والتي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.



توفير الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لاعتمادها



هذا وقد أكد رئيس الجامعة، أنّ إدارة جامعة كفر الشيخ وفرت الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لاعتمادها، حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.



وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ الجامعة حريصة على تقديم أنواع الدعم للكليات، مشيراً إلى أنّ الجامعة تتبنى معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030.



ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنّ الجامعة قدمت كافة الدعم الفني عن طريق زيارات المحاكاة التي قام بها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.

اللجنة تشيد بالدور المتميز التي تقوم به جامعة كفر الشيخ



وأشادت اللجنة، بالدور المتميز التي تقوم به جامعة كفر الشيخ والمتمثلة في كلية التمريض لخدمة الطلاب والنهوض بالقطاع الصحي، كما أثنت اللجنة على حسن سير العملية التعليمية بكلية التمريض وتقدم الكلية للاعتماد الأكاديمي.



