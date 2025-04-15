مدبولي يُتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروعات «الدلتا الجديدة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، اجتماعا لمُتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء طارق الوشاحي مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء طارق عرفة مدير إدارة الأشغال بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد صلاح مُمثلًا عن جهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ الاجتماع يأتي في إطار المُتابعة الأسبوعية للموقف التنفيذي لتوصيل المرافق المختلفة لمشروعات الدلتا الجديدة، خاصة مشروعات الاستصلاح الزراعي؛ بهدف تسريع وتيرة العمل به وسرعة التنفيذ، تحقيقا لمُستهدفات الدولة في هذا الشأن، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لمشروع الدلتا الجديدة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع تناول عددًا من المحاور ذات الصلة بالموقف التنفيذي لتوصيل مُختلف المرافق لمشروع الدلتا الجديدة، وبينها الإجراءات المُتخذة لتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجات مشروعات الدلتا الجديدة بشكلٍ عام، ومشروعات الاستصلاح الزراعي الجاري تنفيذها بشكلٍ خاص.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنّه جرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين مُختلف الجهات المعنية لسرعة تنفيذ المُشروع الضخم، وتوفير مُختلف احتياجاته في إطار خُطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، بما يضمن توافر المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التوترات الجيوسياسية الدولية، وبما يحقق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وتوفير احتياجاته من المحاصيل الزراعية.