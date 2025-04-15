تطوير ورفع كفاءة شارعين بحي السلام ثان في القاهرة ضمن الخطة الاستثمارية

تطوير ورفع كفاءة شارعين بحي السلام ثان في القاهرة ضمن الخطة الاستثمارية

تطوير ورفع كفاءة شارعين بحي السلام ثان في القاهرة ضمن الخطة الاستثمارية

شدد دكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل حي، والاستفادة من الاعتمادات المالية المُتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، والتركيز على المشروعات التى تحسن من جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

أعمال الخطة الإستثمارية

وفي هذا السياق، طورت مديرية الطرق والنقل في محافظة القاهرة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، شارع نهضة مصر بطول 1000 متر وعرض 37 مترا بحي السلام ثان ورفعت كفاءته، حيث جرى الانتهاء من إزالة الأرصفة والجزيرة الوسطى القديمة، وتركيب الأرصفة الجديدة، كما أزالت طبقة الأسفلت المتهالكة، وجاري عمل طبقة جديدة.

ويعد شارع نهضة مصر امتداد لشارع الأربعين الذي أنشأته المديرية حديثًا ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي، ليكون المخرج الرئيسي لمدينة النهضة إلى طريق الإسماعيلية الصحراوي.

سيولة مرورية بشارع أحمد زكي

وطورت المديرية شارع 77 بحي البساتين بطول 600 متر، يبدأ من مستشفى الريان حتى شارع أحمد ذكي، حيث كشطت طبقة الأسفلت المتهالكة ورصفته بطبقة أسفلت سطحية جديدة لعمل سيولة مرورية بالشارع.

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