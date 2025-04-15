مراسل «إكسترا نيوز»: محطة أمونت تٌعزز مكانة مصر في قطاع الطاقة المٌتجددة

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من رأس غارب، إن محطة «أمونت»، للطاقة الكهربائية إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، في إطار الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لعام 2035، تتضمن الاعتماد على 42% من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية، والنووية، وطاقة الرياح.

طاقة الرياح تتميز بقلة الأعطال

وأوضح الغنام، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن طاقة الرياح، وهي واحدة من أهم المصادر المستدامة في مصر، تتمتع بميزة قلة الأعطال، حيث لا تتجاوز نسبة الأعطال في مصر 4%، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا وفقًا لتقرير إحدى المنظمات الدولية.

وأضاف الغنام أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة في قطاع الطاقة المتجددة، بفضل سرعة الرياح المميزة في منطقة خليج السويس، التي تُعد من أعلى سرعات الرياح في العالم، هذه الميزة جعلت مصر وجهة جاذبة للعديد من المستثمرين العالميين، من بينهم اليابانيون، والصينيون، والإسبان، والألمان، الذين يتدفقون للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

مصر تتحول إلى مصدر عالمي للطاقة

كما لفت إلى أن هناك خططًا لتوسيع هذا المجال بشكل أكبر، بحيث تتحول مصر إلى مصدر عالمي للطاقة، خاصة عبر مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشيرًا، إلى أن مصر على وشك بناء أكبر محطة طاقة نووية في العالم على أراضيها، ما يعكس التوجه القوي نحو تنويع مصادر الطاقة.