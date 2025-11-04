«إكسترا نيوز» ترصد حركة العمل بموقف عبدالمنعم رياض والالتزام بالتعريفة الجديدة

«إكسترا نيوز» ترصد حركة العمل بموقف عبدالمنعم رياض والالتزام بالتعريفة الجديدة

«إكسترا نيوز» ترصد حركة العمل بموقف عبدالمنعم رياض والالتزام بالتعريفة الجديدة

قال محمد عادل، مراسل قناة إكسترا نيوز من موقف عبد المنعم رياض، إنه في إطار ضبط أسعار المواد البترولية في الأسواق وتقليل الفجوة بين أسعار المواد البترولية وأسعار إنتاجها، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع لجنة التسعير التلقائي، عن تحريك أسعار البنزين والسولار، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تثبيت سعر الغاز المستخدم في تموين السيارات.

وأكد المراسل، خلال رسالته على الهواء، أنه تم رصد حركة العمل داخل المواقف المختلفة بمحافظة القاهرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم تحديدها بعد تعديل أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة الوضع عن كثب، وحرص الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على متابعة سير العمل داخل المحافظة، خاصة في موقف عبد المنعم رياض.

وأضاف المراسل أن هناك التزامًا تامًا بالتعريفات الجديدة لركوب وسائل النقل بمختلف خطوط السير، كما تم التأكد من انتظام حركة العمل داخل محطات الوقود المختلفة في نطاق المحافظة. كما أشار إلى عدم وجود شكاوى أو مخالفات حتى اللحظة، مؤكدًا أن هناك إجراءات صارمة ستتخذ ضد أي مخالفات سواء كانت في محطات الوقود أو في مواقف السيارات التي لا تلتزم بالتعريفة الجديدة.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا