«إكسترا نيوز» ترصد حركة العمل بموقف عبدالمنعم رياض والالتزام بالتعريفة الجديدة

قال محمد عادل، مراسل قناة إكسترا نيوز من موقف عبد المنعم رياض، إنه في إطار ضبط أسعار المواد البترولية في الأسواق وتقليل الفجوة بين أسعار المواد البترولية وأسعار إنتاجها، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع لجنة التسعير التلقائي، عن تحريك أسعار البنزين والسولار، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تثبيت سعر الغاز المستخدم في تموين السيارات.

وأكد المراسل، خلال رسالته على الهواء، أنه تم رصد حركة العمل داخل المواقف المختلفة بمحافظة القاهرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم تحديدها بعد تعديل أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة الوضع عن كثب، وحرص الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على متابعة سير العمل داخل المحافظة، خاصة في موقف عبد المنعم رياض.

وأضاف المراسل أن هناك التزامًا تامًا بالتعريفات الجديدة لركوب وسائل النقل بمختلف خطوط السير، كما تم التأكد من انتظام حركة العمل داخل محطات الوقود المختلفة في نطاق المحافظة. كما أشار إلى عدم وجود شكاوى أو مخالفات حتى اللحظة، مؤكدًا أن هناك إجراءات صارمة ستتخذ ضد أي مخالفات سواء كانت في محطات الوقود أو في مواقف السيارات التي لا تلتزم بالتعريفة الجديدة.