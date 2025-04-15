تفاصيل ألبوم شارموفرز الجديد «unfollow».. يضم 5 أغنيات

تحتفل فرقة شارموفرز، اليوم، بإطلاق ألبومها الجديد «unfollow»، الذي تقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات، وتحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة، وذلك عبر موقع يوتيوب وكل منصات الموسيقى الإلكترونية.

وترفع فرقة شارموفرز، شعار الموسيقى طريق السعادة، وذلك من خلال اختيارها المميز لنوعية الكلمات، والموضوعات الغنائية، إلى جانب الألحان والموسيقى، بالإضافة إلى أسلوب فني خاص في طريقة التنفيذ.

تفاصيل ألبوم شارموفرز «unfollow»

وجاءت أغنيات الألبوم على النحو التالي:

أغنية «Lazy Boy» ليزى بوي، كلمات وألحان وتوزيع موسيقي شارموفرز، وتبدأ بكلمات: «نتكلم بصراحة يا جماعة انهارده ماحدش يزعل بقي.. الدنيا شمس ومفيش السحابة الجو صافي ومن غير الغمامة.. تيجي النهارده نتكلم بصراحة نرمي المجاملة في صندوق القمامة».

أما أغنية «Enty Ehlawety»، انتى احلويتي، كلمات وألحان شارموفرز، توزيع موسيقي شارموفرز، وعيسى، وأسود، ونوفو، وتبدأ الأغنية بـ: «انتي احلويتي.. شكلك هديتي.. باين من عينيكي.. انتي وقفتي جانبي.. الغلطة عندي وبتخليني اغني.. انتي احلويتي.. مبقناش بنهرج.. مبقناش بنجرب.. حاجات جديدة كنا بنستغرب».

أغنية «Habayeb»، حبايب، كلمات شارموفرز، ومحمد الشافعى، وألحان شارموفرز، وتوزيع موسيقى شارموفرز، وعادل محمد، ونوفو، وعيسى وأسود، وتبدأ الأغنية بكلمات: «بلاقي نفسي لما اكون لوحدي.. وبحاول وسط الناس ما اقولش رأیی.. فضلت عايش جوه دماغی.. سايبها زي ما تمشي تمشي.. ما أقبلش كلمة من أبويا عنيد وكلمتي بتمشي.. بنطفي تدريجي أسلوبي اتغير وطريقتي.. شفت أیام صعبة خدت من روحي ووقتي».

أما أغنية «Warda w Oghneya»، وردة وأغنية، كلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع شارموفرز، وجاءت كلماتها كالتالي: «سبتلك وردة وأغنية.. وانتي سبتي فيا هموم تعورني.. لما شفتك الجمال خدني.. ابتسمت وقلبي حذرني.. كنت بتنازل بدون علمي.. فوزت بيكي وكنت بخسرني.. واما سبتك في بديات.. شوقي جبني رماني بعترني.. سبتلك ورده واغنيه.. وانتي سيبتي فيا هموم تعورني».

أغنية «unfollow»، كلمات وألحان شارموفرز، وتبدأ بكلمات: داخل أشوط ابدأ سنترة.. Dancehall اقلبها دندرة.. رقصة بسيطة لأ عايزها بنجرة.. أنت عامل.. انت عامل follow وأنا عامل unfollow.. تعالى انزلي هنا على الـ dance floor.. Ninja متلون أنا Michael Angelo.. هادي ورايق تلقيني في Bungalow.. بفكر في حل عملي».