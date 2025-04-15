«الغرف السياحية»: أعياد الربيع ترفع إشغالات فنادق شرم الشيخ لأكثر من 95%

قال بولس نصيف، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ فنادق مدينة شرم الشيخ تلقت حجوزات كبيرة خلال الأسبوع المقبل من العديد من دول العالم ولاسيما من دول أوربا وذلك لقضاء إجازات عيد الربيع «الأيستر» بها، موضحًا أن تلك الحجوزات ستصل بنسب إشغال فنادق المدينة إلى أكثر من 95%، وأنّ العديد من فنادق المدينة رفعت حاليًا شعار كامل العدد بعد أن وصلت نسب الإشغال بها إلى نحو 100%.

تزامن أعياد الربيع مع احتفالات شم النسيم

وأضاف نصيف، لـ«الوطن»، أنّ أعياد الربيع تتزامن مع احتفالات شم النسيم، الأسبوع المقبل، رفع من نسب إشغال فنادق مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحا أنّ العديد من الأسر المصرية قررت قضاء تلك الإجازات بكل من شرم الشيخ والغردقة.

إشغالات فنادق شرم الشيخ

وأوضح عضو غرفة المنشآت الفندقية، أنّ نسب إشغال فنادق شرم الشيخ ستكون مرتفعة، خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وحتى بداية شهرمايو المقبل، لافتا إلى أنّ هناك العديد من الدول سترفع عدد رحلاتها إلى مصر خلال الصيف مثل تركيا واإيطاليا والتشيك وروسيا وأوكرانيا.