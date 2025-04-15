عادات يومية تدمر الدماغ.. ابتعد عنها فورا

تُسهم العديد من العادات الخاطئة في إضعاف صحة الدماغ، وتؤثر بشكل سلبي عليه، لهذا وجب العمل على استبدالها بأٌخرى إيجابية، إذ أن هناك عادات يومية تٌدمر الدماغ، وذلك وفقًا لـ«health.harvard».

عادات يومية تدمر الدماغ

ومن بين العادات اليومية التي تدمر الدماغ كثرة الجلوس، فعادة يجلس البالغون في المتوسط نحو 6 ساعات ونصف يوميًا، فكل ذلك الوقت يؤثر بشكل سلبي على صحة الدماغ، فقد وجدت دراسة نشرت في عام 2018 بمجلة plos one، أن الجلوس المفرط مرتبط بإحداث تغيرات في الدماغ، لهذا ينصح بالتحرك بعد مرور نحو 15 إلى 30 دقيقة من الجلوس، ويمكنك في حالة النسيان العمل على ضبط مؤقتًا لتذكيرك بذلك، فيمكنك خلال ذلك الوقت العمل على التجول في المنزل أو الشارع أو ماشابه، فكثرة الجلوس عادات يومية تدمر الدماغ.

تعرف على عادات يومية تدمر الدماغ

بحسب ما أشارت إليه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC»، أن البالغين في الغالب لا يحصلون على ساعات النوم الموصى بها، التي تصل إلى نحو 7 أو 8 ساعات يومية، وهو ما يترتب عليه عدم قٌدرة الدماغ على التركيز بشكل جيد، فقد وجدت دراسة نُشرت في عدد ديسمبر 2018 من مجلة «سليب» أن المهارات المعرفية كالذاكرة والتفكير المنطقي وحل المشكلات، تتراجع عندما ينام الناس أقل من سبع ساعات في الليلة، لهذا يعد قلة النوم من العادات اليومية التي تدمر الدماغ.