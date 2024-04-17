7 أنشطة ترفيهية تعزز قدراتك الذهنية وتجعلك أكثر ذكاء.. احرص عليها

عندما نتحدث عن القدرات الذهنية تتوجه أفكارنا صوب العمليات الحسابية المعقدة رغم أنها لا تعتبر الدليل الوحيد على الذكاء؛ وإن كانت واحدة من ضمن التمارين العقلية التي تعمل على زيادة التركيز وتحفيز العقل على الإبداع، ما يجعلنا نتساءل عن إمكانية زيادة الذكاء عن طريق ممارسة بعض الأنشطة والهوايات.

أنشطة تحسن أداء العقل

كثيراً ما نردد مقولة: «العقل السليم في الجسم السليم» للدلالة على أثر الرياضة على أداء العقل، وبحسب الدكتور أمجد عبدالحي أخصائي أمراض المخ والأعصاب، فهناك عدة أنشطة ترفيهية بخلاف الرياضة تعمل على تحسين أداء وظائف المخ، ويتم اللجوء إليها في بعض الحالات الطبية مثل التعرض لغيبوبة أو بعد إجراء عملية جراحية بهدف التأكد من تعافي المريض واستعادة قدراته الذهنية.

وخلال حديثه لـ«الوطن» حدد «عبدالحي» هذه الأنشطة في النقاط التالية:

1. القراءة:

إذ تعزز القراءة قدرة العقل على التركيز واستخدام المهارات المعرفية مثل الإدراك والتحليل لفهم المعلومات والمفردات التي يتعرض لها.

2. حل الألغاز والمسائل الحسابية:

تفيد الألغاز الحسابية أو الكلامية في عملية تنشيط الدماغ وتحسين مهارة التفكير، ويمكن عند التعرض المستمر للألغاز أن تزداد نسبة الذكاء تبعاً لتطوير أساليب التفكير بشكل مستمر.

3. الألعاب العقلية:

يمكن لبعض الألعاب التي تعتمد على التذكر مثل الكلمات المتقاطعة أن تنشط الذاكرة بما ينعكس على أداء العقل وقدرته على حل المشكلات.

4. تعلم لغة أو مهارة جديدة:

تساعد المهارات والعلوم الجديدة على تحسين المهارات المعرفية وزيادة مرونة العقل في التفكير، وهو ما يكسب الفرد القدرة على حل المشكلات والقيام بأكثر من مهمة وبطرق مختلفة.

5. العزف على آلة موسيقية:

يتطلب العزف على آلة موسيقية الانتباه الشديد لحركات الأصابع والملاحظة الدقيقة بالعين من أجل الحصول على النغمات المطلوبة، وهو ما يحسن من أداء الذاكرة ويزيد من القدرات الذهنية للفرد والتي يشار إليها بمصطلح الذكاء.

6. لعب الشطرنج:

معروف عن الشطرنج انها تتطلب مهارات عالية من التفكير، لذلك فممارستها بشكل يومي ينعكس على أداء العقل وقدرة الفرد على حل المشكلات وإيجاد بدائل لتحقيق أهدافه.

7. ممارسة التأمل:

عندما نمنح عقولنا فرصةً للاسترخاء بممارسة التأمل والتركيز مع الهدوء، نكون بذلك ضاعفنا قدرتها على التفكير وتحليل المعلومات التي تتعرض لها على مدار اليوم بما ينعكس إيجابياً على قوة التركيز.