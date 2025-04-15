سعر النحاس اليوم.. ماذا حدث للمعدن الأحمر بعد قرارات ترامب؟

سجلت أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 15-4-2025 تحديثا جديدا، إذ يعد من المعادن الأساسية المهمة التي تدخل في الكثير من القطاعات الصناعية، بداية من تصنيع السبائك والأجهزة الدقيقة والأسلاك الكهربائية، ووصولًا إلى استخدامه في صناعة العملات المعدنية.

سعر النحاس اليوم

وجاءت أسعار النحاس مسجلة تحديث جديد في سعر الكيلو الواحد، بالأسواق المصرية والعالمية، وفقًا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن النحاس عالميًا

أظهرت البيانات، أن متوسط سعر طن النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق العالمية، سجل 10 آلاف و164 دولارًا، وتختلف أسعار النحاس في السوق المصرية، وفقًا لنوع النحاس وجودته، سواء الجديد أو الخردة.

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم

ويسجل سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في السوق المصرية، نحو 550 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

فيما يتراوح سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في مصر بين 280 و297 جنيهًا مصريا.

أسعار النحاس الخردة في مصر

يتراوح سعر كيلو النحاس أحمر خردة بين 350 و400 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر كيلو النحاس الخالص بين 340 و410 جنيهات للكيلو.

يتراوح سعر كيلو النحاس المخلوط 290 و310 جنيهات للكيلو.