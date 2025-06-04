آخر تحديث.. سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 6-4-2025 في الأسواق

آخر تحديث.. سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 6-4-2025 في الأسواق

آخر تحديث.. سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 6-4-2025 في الأسواق

سجلت أسعار النحاس اليوم الأحد 6-4-2025 تحديثا جديدا، حيث يُعد من المعادن الأساسية المهمة التي لا غنى عنها في مختلف القطاعات الصناعية، بدءًا من تصنيع السبائك والأجهزة الدقيقة والأسلاك الكهربائية، ووصولًا إلى استخدامه في صناعة العملات المعدنية.

سعر النحاس اليوم الأحد

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن آخر التحديثات في أسعار النحاس للكيلو الواحد اليوم الأحد في الأسواق المصرية والعالمية، وفقًا لآخر بيانات البوابة، فقد سجل سعر كيلو النحاس كالآتي :

سعر طن النحاس اليوم عالميا

أظهرت البيانات الحديثة أن متوسط سعر طن النحاس اليوم الأحد في الأسواق الدولية استقر عند مستوى 9666.22 دولار عالميًا.

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في مصر

يتراوح سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في مصر بين 280 و297 جنيهًا مصريا.

أسعار النحاس الخردة في مصر

يتراوح سعر كيلو النحاس أحمر خردة بين 360 و410 جنيهات للكيلو.

يتراوح سعر كيلو النحاس الخالص بين 340 و410 جنيهات للكيلو.

يتراوح سعر كيلو النحاس المخلوط 290 و310 جنيهات للكيلو.

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