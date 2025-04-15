«أسوان لأفلام المرأة» مصمم بوستر «الست»: معاصر وحافظ على الهيبة

كتبت- نرمين عزت

أيام قليلة وتستقبل أسوان، عروس النيل، مهرجانها الدولى لأفلام المرأة، وقبل أن تبدأ رحلة هذا المهرجان التى تستمر لمدة 5 أيام بداية من 20 أبريل، شاركت الصفحة الرسمية للمهرجان البوستر الرسمى، بطلته «الست» حاملة على رأسها شريطاً سينمائياً، وهو من تصميم هشام على، الذى يشارك بتصميمات للمهرجان للعام السادس على التوالى، كل عام بشكل مختلف يتفوق على العام السابق له، ويكشف تفاصيل وكواليس هذه البوسترات لـ«الوطن».

تفاصيل بوستر مهرجان اسوان لأفلام المرأة



يحكى «هشام» أن العمل على تصميم بوستر مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بدأ منذ 6 سنوات، وكل عام يعمل جاهداً على تقديم أفضل ما عنده: «أول سنة كنت داخل بتجربة فنية وجرافيكية، كنت عايز أقدّم حاجة ملفتة وجذابة، لكن دلوقتى، بعد 6 سنين، بقيت داخل برؤية فنية أعمق، فيها إحساس بالمسئولية، وده الفرق بين تصميم أول بوستر والبوستر الجديد، كل تصميم بيترجم هوية المهرجان، ويوصل رسالة، وبيتبنى حالة شعورية كاملة».



تصميم البوستر واختيار السيدة أم كلثوم، قال عنه المصمم إنه ليس اختياراً منه لكن كان قرار إدارة المهرجان، لتصادف مرور 50 عاماً على رحيلها: «كان عندى تحدى إزاى تظهر أم كلثوم على البوستر من غير ما تكون صورة تقليدية. كان لازم أقدمها كرمز، كطاقة، كحالة. بوستر فيه طابع فنى معاصر بس حافظ على هيبتها وتاريخها، كنت عايز اللى يشوف البوستر يحس بنغمة موسيقية فى قلبه قبل ما يفهم التصميم».

مدة تصيميم البوستر



على مدار خمسة أسابيع عمل «هشام» على إنجاز لوجو المهرجان، واختار أن يخلق صورة ناطقة، تربط بين أم كلثوم الفنانة والممثلة، والسينما التى احتضنت صوتها، واستلهم من شريط السينما ليرسم ملامحها بخطوط متعرجة كأنها تسريحة شعرها الأيقونية، بينما تولد ملامحها من فن الـLine Art، بهدوء، ومن دون صراخ، لكنها واضحة، حاضرة، ومؤثرة، وعن اختيار الألوان، فاللون الأحمر هو لون الحب والحرب، فى إشارة لمسيرتها العاطفية والفنية، ومواقفها الوطنية الصلبة، والأسود: رمز السينما، وعمق التاريخ، الأبيض: لون النقاء، والخط الرابط بينهما، تماماً كما هو فى ألوان العلم المصرى.