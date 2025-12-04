أول تعليق من كندة علوش على تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم الفنانة السورية كندة علوش، في افتتاح الدورة التاسعة للمهرجان، التي تعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، وتحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم كرمز للإبداع النسائي المصري والعربي، بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.

أول تعليق من كندة علوش على تكريمها في مهرجان أسوان

وعبرت الفنانة كندة علوش في تصريحات صحفية، عن سعادتها وفخرها بتكريمها من قبل مهرجان أسوان الدولي، وخاصة أنه مرتبط بسينما المرأة، كما أنها تشعر بالفخر لتكريمها في دورة استثنائية تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم .

من جابنها، أكدت إدارة مهرجان أسوان لسينما المرأة أن تكريم كندة علوش يأتي تقديرا لموهبتها الكبيرة ومسيرتها السينمائية التي تضم عددا من الأفلام المهمة التي تعاونت فيها مع مخرجين مهمين يمثلون أجيالا مختلفة من المبدعين في السينما السورية والمصرية، كما نجحت في تجسيد العديد من الشخصيات التي تعبر عن المرأة وأحلامها ومعاناتها.

آخر أعمال كندة علوش

وكانت آخر أعمال كندة علوش مشاركتها في مسلسل إخواتي بموسم دراما رمضان 2025، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في بطولة جماعية ضمت كل من جيهان الشماشرجي، نيللي كريم، روبي، وهو من إخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب.