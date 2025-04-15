أستاذ علوم سياسية: مصر مدافع أصيل عن حق الشعب الفلسطيني

قال الدكتور إسماعيل تركي، أُستاذ العلوم السياسية، إنّ زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القطر ثم الكويت تتضمن الدعم العربي والحشد الدولي لرؤية مصر بشأن دعم حقوق الفلسطينيين ومنع التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

كيفية الضغط من أجل الوصول لوقف إطلاق النار؟

وأضاف تركي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، أنّ الشغل الشاغل للدولة المصرية في هذه المرحلة هو كيفية الضغط من أجل الوصول لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة، ولذلك، فإن الدولة المصرية تحشد للتأكيد على الموقف العربي الموحد لمٌواجهة الدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين المدعومة أمريكيا لمحاولة القضاء على الدولة الفلسطينية.

وتابع: «مصر تتحرك في هذا الإطار من خلال رُؤية شاملة لمُواجهة الدعوات الإسرائيلية ودعم الفلسطينيين ودعم إقامة دولة فلسطينية وإدخال المساعدات»، مشددًا على أن الأحداث على الأرض أثبتت أن مصر لم تتآمر ولم تخن، بل هي مدافع أصيل عن حق الشعب الفلسطيني.