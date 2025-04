نشر يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء السبت، ردا شديد اللهجة على تغريدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن غزة، وفقا لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

واستخدم نتنياهو الابن لغة صريحة نابية بشكل خاص، ودعا إلى استقلال العديد من المناطق الخاضعة للسيطرة الفرنسية.

وبدأت الحادثة عندما نشر الرئيس الفرنسي بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح فيه موقف بلاده من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث كتب ماكرون: «قرأتُ هنا الكثير من الأمور حول نوايانا تجاه غزة. هذا هو موقف فرنسا.. إنه واضح: نعم للسلام. نعم لأمن إسرائيل. نعم لدولة فلسطينية بدون حماس».

