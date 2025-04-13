نجل نتنياهو يهاجم ماكرون لدعمه قيام دولة فلسطينية: إلى الجحيم

نشر يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء السبت، ردا شديد اللهجة على تغريدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن غزة، وفقا لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

نجل نتنياهو يهاجم ماكرون

واستخدم نتنياهو الابن لغة صريحة نابية بشكل خاص، ودعا إلى استقلال العديد من المناطق الخاضعة للسيطرة الفرنسية.

وبدأت الحادثة عندما نشر الرئيس الفرنسي بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح فيه موقف بلاده من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث كتب ماكرون: «قرأتُ هنا الكثير من الأمور حول نوايانا تجاه غزة. هذا هو موقف فرنسا.. إنه واضح: نعم للسلام. نعم لأمن إسرائيل. نعم لدولة فلسطينية بدون حماس».

I’m reading all sorts of things here about our intentions for Gaza.



Here is France’s position—it is clear:



Yes to peace.

Yes to Israel’s security.

Yes to a Palestinian state without Hamas.



This requires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 11, 2025

الدعوة لاستقلال مناطق خاضعة للسيطرة الفرنسية

وفي تغريدة، أكد ماكرون أن «هذا يتطلب إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق نار طويل الأمد، واستئناف المساعدات الإنسانية فورًا، ومواصلة الحل السياسي القائم على دولتين. والمسار الوحيد الممكن هو المسار السياسي»، وأشار الرئيس الفرنسي أيضا إلى المؤتمر المقبل حول حل الدولتين في يونيو المقبل، والذي قال إنه «يجب أن يكون نقطة تحول».

ولم يتأخر رد يائير نتنياهو، وكان غير مسبوق فقال :«إلى الجحيم! نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة! نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية! نعم لاستقلال كورسيكا! نعم لاستقلال إقليم الباسك! نعم لاستقلال غينيا الفرنسية! أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب أفريقيا!».

وفي رده، أشار يائير نتنياهو إلى الأراضي المتنازع عليها المتعلقة بفرنسا - كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادئ، وكورسيكا في البحر الأبيض المتوسط، وبلاد الباسك الواقعة بين فرنسا وإسبانيا، وغويانا الفرنسية في أميركا الجنوبية.