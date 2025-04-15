كاتب صحفي: الإسكان تطرح 400 ألف شقة تناسب مختلف شرائح الدخل

كاتب صحفي: الإسكان تطرح 400 ألف شقة تناسب مختلف شرائح الدخل

كاتب صحفي: الإسكان تطرح 400 ألف شقة تناسب مختلف شرائح الدخل

علق الكاتب الصحفي أحمد حسن، على طرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، 400 ألف شقة سكنية بمساحات متنوعة، مشيرا إلى أن هذا الطرح الأكبر في تاريخ الوزارة.

طرح 400 ألف وحدة سكنية على مراحل

وأوضح «حسن» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن الـ400 شقة سكنية سيتم تقسيمها على مراحل متعددة على مدار سنة وذلك من خلال طرح كل 3 أشهر، موضحا أن المرحلة الحالية التي بدأت بها وزارة الإسكان هي طرح 35 ألف وحدة سكنية في 5 مشروعات «ديارنا - جنة - سكن مصر - إسكان حر - إسكان متنوع» بهدف التنوع في طرح الوحدات السكنية لتلبية مختلف شرائح الدخل.

وأكد أن جميع الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان تكون كاملة التشطيب، وفي مجتمع عمراني متكامل يحتوي على جميع الخدمات.

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