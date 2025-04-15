بمقدم 50 ألف جنيه.. «الإسكان» تعلن عن طرح وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان، عن طرح 101 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين 7»، وذلك للإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 7 أغسطس، من خلال تخصيص إلكتروني عشوائي فقط للعملاء الذين سبق لهم التقدُّم بإعلان «سكن لكل المصريين (5)»، ممن كانوا خارج الأولوية أو لم تنطبق عليهم الشروط، دون أن يكونوا قد استفادوا سابقًا أو امتلكوا وحدة سكنية، أو تجاوزوا شرطي الدخل والسن، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز، بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي بالمدن والمحافظات التالية:

المدن الجديدة

العبور الجديدة / العاشر من رمضان / حدائق العاصمة / 15 مايو / اخميم الجديدة / اسوان الجديدة / اكتوبر الجديدة / السادات / بدر / طيبة / برج العرب

سوهاج الجديدة / قنا الجديدة / المنيا الجديدة

الوحدات المتاحة في المحافظات:



أسوان / أسيوط / الأقصر / الجيزة / الفيوم / المنيا / المنوفية / سوهاج / قنا / دمياط / البحر الأحمر / الدقهلية / الوادي الجديد / مطروح / البحيرة، وتتراوح المساحات بين 75 م إلى 90 مترًا.

فيما يتم طرح عدد 15 ألف وحدة سكنية إسكان متوسط اعتبارا من 21 مايو وحتى 4 يونيو عن طريق أسبقية الحجز لكافة المواطنين بالمدن والمحافظات التالية:

المدن الجديدة: حدائق العاصمة / بدر / 6 أكتوبر / حدائق أكتوبر / العاشر من رمضان / 15 مايو / رشيد / العلمين الجديدة / بني سويف الجديدة / المنيا الجديدة / ناصر غرب أسيوط / أسوان الجديدة، وفي عدد من المراكز بالمحافظات الدقهلية (جمعة) / دمياط شطا - تل وردة / البحر الأحمر (الغردقة) / المنيا / مطروح، والمساحات تتراوح بين 90 م إلى 172 م

وتُطرح شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، بحيث تكون مخصصة لأصحاب الدخل المنخفض بفائدة سنوية تبلغ 8%، ولأصحاب الدخل المتوسط بفائدة 12% سنويًّا، وذلك لمدة تمويل تصل إلى 20 عامًا.

ويُحدد مقدم جدية الحجز بقيمة 50 ألف جنيه لأصحاب الدخل المنخفض، و100 ألف جنيه لأصحاب الدخل المتوسط.

علمًا بأن جميع تفاصيل سداد مقدمات الحجز، والمصاريف الإدارية، ومصاريف التسجيل، سيتم إتاحتها ضمن كراسة الشروط، ويكون التقديم إلكترونيًا.