مصرع 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة ببني سويف

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة ببني سويف

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة ببني سويف

وردت معلومات مؤكدة من تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن تشكيل عصابي يضم ثلاثة عناصر إجرامية شديدي الخطورة، سبق اتهامهم في 29 جناية متنوعة تشمل المخدرات والخطف وهتك العرض ومقاومة السلطات والسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

التحريات كشفت أن العصابة كانت تحاول جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم، حيث بادروا بإطلاق النار على القوات، مما أسفر عن مصرعهم.

وتم ضبط 8 كيلوجرامات من المواد المخدرة تُقدر قيمتها المالية بحوالي 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 6 قطع أسلحة نارية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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