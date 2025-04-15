محمد شردي: استقبال الكويتيين للرئيس السيسي بحفاوة أمر متوقع

قال الإعلامي محمد شردي، إنّ للعلاقات المصرية الكويتية تاريخ كبير يمتد إلى الخمسينيات من القرن الماضي ويزيد.

وأضاف «شردي»، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، أنّ الكويتيين يحبون مصر والرئيس المصري، فمصر هي الدولة التي دعمت الكويت في أوقات صعبة للغاية.

حفاوة استقبال الرئيس السيسي

وتابع: «استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفاوة أمر متوقع، فقد استقبله أمير البلاد، ثم ودعه بنفسه، كما التقى الرئيس السيسي عددا كبيرا من القيادات الكويتية مثل ولي العهد ورئيس الوزراء».

وذكر، أن زيارتي الرئيس السيسي لقطر ثم دولة الكويت لهما شقان، الأول متعلق بملفات المنطقة وما يحدث فيها الآن، والرسائل كانت واضحة في إطار تطابق وجهات النظر المصرية القطرية والمصرية الكويتية وهو ما كان واضحا في التصريحات المختلفة بخصوص حل أزمة غزة والحفاظ الفلسطينيين على أرضهم ووطنهم، وهذا هو الحل المصري الأمثل الذي قدمته منذ فترة بعيدة وطويلة، بالإضافة إلى الملفات السورية والسودانية واليمنية.

دعم العلاقات الثنائية

وأكد، أن الشق الثاني هو الجانب الثنائي، فعلى مستوى العلاقات مع دولة قطر هناك 7.5 مليار دولار استثمارات مباشرة قادمة إلى مصر، وهناك حديث حول تطوير العلاقات التجارية بين مصر والكويت في الفترة المقبلة، وتستمر العلاقات الثنائية بشكل قوي وتتطابق وجهات النظر بالنسبة إلى الملفات والقضايا الساخنة.