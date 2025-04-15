المونتير عمرو عاكف يعلن خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

كتب: ياسمين محمود

أعلن المونتير عمرو عاكف، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك في أجواء عائلية بحضور الفنان تامر حسني والمنتج كريم السبكي.

أعمال المونتير عمرو عاكف

وشارك المونتير عمرو عاكف خلال السباق الرمضاني الماضي في عدد من الأعمال الفنية الناجحة؛ أبرزها مسلسل النص، بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، وعبدالرحمن محمد.

كما شارك في مسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة آسر ياسين ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

وشارك أيضا في مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندي، وفرح يوسف، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.