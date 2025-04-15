موعد كسوف الشمس القادم في 2025.. هل تراه مصر؟

موعد كسوف الشمس القادم في 2025.. هل تراه مصر؟

موعد كسوف الشمس القادم في 2025.. هل تراه مصر؟

كتبت- نرمين عزت

كسوف الشمس من أكثر الظواهر الفلكية إثارة للغموض، حيث يُحجب ضوء الشمس جزئيًا أو كليًا عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، ولطالما أثار الكسوف دهشة الإنسان عبر العصور، وارتبط بالعديد من الأساطير والمعتقدات، يتساءل المواطنون عن موعد كسوف الشمس القادم في 2025، وهل يرى في مصر والوطن العربي؟ أم لا، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، وفق موقع «britannica» البريطاني.

موعد كسوف الشمس القادم في 2025

وفق التقديرات الفلكية التي نشرها الموقع البريطاني، من المتوقع أن تشهد الأرض كسوفين شمسيين، كلاهما من النوع الجزئي، أي أن القمر سيحجب جزءًا من قرص الشمس فقط دون أن يغطيه بالكامل، الأول كسوف 29 مارس 2025، شمسي جزئي تمت رؤيته في شمال أوروبا، وأجزاء من آسيا، شمال أفريقيا، وبعض المناطق الشمالية من أمريكا الشمالية، أما موعد كسوف الشمس القادم في 2025 سيكون في 21 سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن يُرى في نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية، وبعض مناطق المحيط الهادئ.

ظواهر غريبة متعلقة بكسوف الشمس

وأوضح الموقع البريطاني أنه من الظواهر الغريبة التي تحدث خلال كسوف الشمس، يبرد سطح القمر بمعدل يعتمد على تركيبة التربة القمرية، التي تختلف في كل مكان، وتظل بقع عديدة على القمر أحيانًا أكثر سطوعًا من محيطها خلال الكسوف الكلي، وخاصةً في انبعاث الأشعة تحت الحمراء، ربما بسبب انخفاض توصيلها الحراري، إلا أن السبب غير مفهوم تمامًا.

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